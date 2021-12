Poker dell’Alfaterna con le doppiette di Delle Donne e Di Giacomo

ALFATERNA-CALPAZIO 4-0

RETI: 9’ e 47’ Delle Donne, 42’ e 53’ Di Giacomo.

Poker dell’Alfaterna che si abbatte sulla Calpazio. Due reti per tempo per la squadra nocerina, con doppiette per Delle Donne e Di Giacomo. A nulla è servito, per il momento, l’innesco in attacco per la Calpazio di Senè Pape Ousmane, attaccante centrale di grandissima esperienza arrivato dal Salernum Baronissi e che ha rimpiazzato in squadra il partente Domenico Coiro.