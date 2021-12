Poker del Buccino, surclassata la Virtus Cilento

Il Buccino vince contro la Virtus Cilento, fanalino di coda, con il punteggio di 4-0. Migliore in campo tra i rossoneri Pelosi, autore di una doppietta. Inizia il match e il Buccino è già forte nella metà campo dei cilentani. La prima occasione capita sulla testa di Cozzolino il quale la spedisce alta. Passano poco più di 10’ ed ancora Cozzolino ad andare vicino al gol, ancora di testa, con la difesa che devia in angolo. La Virtus si vede con una conclusione di De Marco che finisce fuori. Ma il monologo è sempre in mano ai padroni di casa che al 22' sprecano una grande occasione con Troiano che manca lo specchio della porta a tu per tu con Lembo. Il gol è però nell'aria, e dopo un altro paio di occasioni sprecate i rossoneri trovano l'1-0 con Nembot da azione da calcio d'angolo. Nella ripresa il canovaccio non cambia, e si apre con il raddoppio firmato da Lammardo. Ennesimo cross di Troiano, respinta corta della difesa, arriva l'attaccante rossonero che fredda Castiello. Dopo una girandola di cambi e ancora gol mancati arriva la rete del 3-0, questa volta con Pelosi dopo un'azione insistita. Sulle ali dell'entusiasmo, appena un minuto dopo, Pelosi firma la doppietta con un tiro a giro scoccato al limite dell'area di rigore. “I ragazzi hanno interpretato bene il match - ha dichiarato mister Serrapica -. Ho dato spazio a chi fino ad ora aveva giocato meno. Forse nel primo tempo si poteva fare qualcosa di più, 1-0 stava un po' stretto per quanto messo in campo”.