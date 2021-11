Salernum, Santonicola: “Adesso sotto con l’Alfaterna”

La sconfitta contro l’Agropoli di domenica scorsa ha sancito la fine di una positiva striscia per il Salernum. La formazione con sede a Baronissi guarda però già al futuro, alla gara contro la non irresistibile Alfaterna. Di questo ne ha parlato il giocatore del sodalizio, Francesco Santonicola. "La trasferta di Agropoli è complicata. È arrivata una sconfitta contro una squadra costruita per la promozione in serie D, con giocatori abituati a vincere. Ora siamo pronti a ricominciare, sotto con l’Alfaterna, giochiamo in casa e proveremo subito a fare punti. Al Salernum ho trovato un ambiente sereno, piacevole, conoscevo qualcuno con il quale ho condiviso lo spogliatoio, mentre altri li ho affrontati sul terreno di gioco da avversario. È un bel gruppo - ha continuato il giocatore -. Spero sia un anno ricco di soddisfazioni. Sabato arriva una squadra affamata di punti. L’Alfaterna vorrà portare a casa il risultato perché, senza peli sulla lingua, si tratta di uno scontro diretto per la salvezza. Ci prepareremo bene, uniti e compatti - ha concluso Santonicola - arriveremo al nostro obiettivo”.