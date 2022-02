Per il Salernum è giunto il momento di rimboccarsi le maniche

Giorni importanti in casa Salernum Baronissi. L’allenatore della formazione orange Giuseppe De Palma, intervistato da una radio locale, ha fatto il punto della situazione sul campionato dopo che ha assunto l’incarico di tecnico lo scorso mese, ed ha parlato anche delle operazioni di mercato che hanno visto rivoluzionare la rosa a sua disposizione. “Ho trovato una squadra che, secondo me, non merita la classifica attuale. Stiamo lavorando sulla testa e sulla tranquillità, stiamo lavorando su questi aspetti, principalmente. Il gruppo deve fare la differenza. Sabato affronteremo il Costa d’Amalfi, una squadra giovane e ben allenata, ma abbiamo solo un risultato disponibile, ovvero quello di raggiungere la vittoria. Da questo momento in poi saranno tutte partite difficile e dure. Abbiamo dovuto ringiovanire la rosa, ogni tanto serve dare una rispolverata e portare nuovi volti nello spogliatoio per cercare di regalare stimoli nuovi al gruppo squadra. Siamo intervenuti in tutti i settori, uno per reparto. Nella gara contro lo Scafatese - ha concluso mister De Palma - non meritavamo di perdere, abbiamo fatto una grande partita e cercheremo di lavorare per trovare anche risultati favorevoli”.