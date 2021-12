Il Salernum frena la corsa del San Marzano

Allo stadio Figliolia di Baronissi il Salernum ha ospitato la corazzata San Marzano. Partita combattuta, soprattutto nel secondo tempo, dove i blaugrana hanno cercato più volte di battere il portiere Tesoniero. Dal canto suo il Salernum è stato grintoso e autore di una prova convincente, riuscendo, alla fine, a strappare con meriti un punto importante in ottica salvezza. Primo tempo fisico, a centrocampo sono numerosi i duelli. Il San Marzano è poco attento in fase di impostazione e quasi regala a Santonicola il gol. Il giocatore però, in svariate occasioni, ha poca lucidità sotto porta e il parziale si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo la squadra ospite è decisamente più convinta, schiaccia il Salernum ma non trova la rete grazie alla difesa ermetica dei locali. Al triplice fischio il Salernum può festeggiare per un buon punto, mentre il San Marzano frena la propria corsa.