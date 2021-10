Partita tirata tra San Marzano e Buccino

SAN MARZANO-BUCCINO VOLCEI 3-2 (pt 0-2)

SAN MARZANO: Palladino, Franza, Dentice, Colarusso, Caso, Velotti, La Montagna, Lettieri, Infimo, Marotta, Spinola. All. Pirozzi.

BUCCINO VOLCEI: Pergamena, Donnantuoni, Ietto, Ghione, Grande, Gibba, Cisse, Sebbouh, Senatore, Cozzolino, Pelosi. All. Serrapica.

RETI: 12’ Sebbouh, 29’ Senatore, 61’ Spinola, 67’ e 81’ Meloni.

Allo stadio Pasquale Novi di Angri va in scena il match clou del campionato di Eccellenza tra il San Marzano ed il Buccino Volcei. A sbloccare la gara gli ospiti con Sebbouh bravo a recuperare palla su un rinvio sbilenco e a calciare la palla nel sette con Palladino immobile. Sull’esultanza nasce anche un parapiglia che fortunatamente non ha conseguenze. Nonostante il San Marzano abbia cercato subito di riequilibrare la gara, è il Buccino a raddoppiare. Contropiede di Pelosi che si accentra e serve largo per Senatore che dalla destra lascia partire un diagonale imparabile. Sul finire del primo tempo viene espulso Cisse e gli ospiti rimangono in dieci. Nella ripresa il San Marzano, sfruttando anche la superiorità numerica, cambia volto, ma soprattutto aggiusta la mira. Accorcia le distanze Spinola che conclude un’azione insistita dei locali dopo un triangolo con Infimo infilando a tu per tu Pergamena. Poco dopo Spinola potrebbe pareggiare i conti se il portiere non respingesse la sua conclusione ravvicinata dopo una mischia. Il pari però comunque arriva con Meloni che imbeccato da Infimo realizza con un preciso diagonale. Lo stesso attaccante sigla la rete che ribalta il match a poco meno di 10’ dalla fine. Marotta, spina nel fianco sulla destra, serve Franza in sovrapposizione che crossa sul secondo palo dove Meloni di testa gonfia la rete per il 3-2 col quale termina la gara.