San Marzano di nuovo capolista, il presidente Romano: “Grazie”

Con la vittoria nello scontro diretto contro l’Agropoli, il San Marzano ha agganciato i delfini ed è ritornato in testa alla classifica del campionato di Eccellenza. Proprio per questo ha parlato il presidente del club blaugrana Felice Romano. “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. A tutto il team: grazie - ha scritto sui social della società il presidente -. A coloro che ogni giorno si impegnano con costanza e dedizione, ai calciatori, che ci regalano emozioni a ogni partita, al mister, che con maestria sa condurre i nostri ragazzi alla vittoria, ai dirigenti, al direttore generale, al nostro sindaco e soprattutto a tutti i tifosi che ci sostengono con la loro passione e ci incoraggiano con il loro calore, e la loro presenza: grazie. Ho investito tanto di me stesso, e continuo a investire cuore e anima in questo progetto - ha continuato il numero uno blaugrana -, e avete e avrete per sempre tutto il mio appoggio e la mia passione, e la promessa che io ho fatto a voi e che voi avete fatto a me, di continuare a vincere, continuare a salire, continuare ad andare sempre avanti per portare in alto il nome del nostro meraviglioso paese, San Marzano. Continuiamo a rimboccarci le maniche, tutti assieme. Mi sono impegnato in questo progetto di tre anni, e avete la mia parola, lo porteremo a termine - ha concluso Felice Romano - con risultati brillanti. Continuate così ragazzi”.