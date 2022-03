San Marzano, tris al C.S. Giorgio e subito Coppa Italia

Tris e vittoria per riscattare la delusione di Coppa Italia per il San Marzano che grazie alle reti di La Montagna e la doppietta di Maiorano supera con un netto 3-0 il Castel San Giorgio. Per i blaugrana non c’è tempo di fermarsi però, perché già oggi scenderanno in campo per il secondo match della competizione tricolore, ospitando allo stadio Novi di Angri il Melfi. Fischio d’inizio alle ore 14:30. Al termine della seduta di rifinitura, mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati: i portieri Palladino e Pedace, i difensori Capuozzo, Caso, Cesarano, Chiariello, De Bellis, Franza e Velotti, i centrocampisti Colarusso, Falanga, Fernando, La Montagna, Matute e Tranchino, gli attaccanti Camara, Maiorano, Meloni, Potenza e Spinola. Indisponibili per questo match dal sapore di dentro o fuori, Dentice, Lettieri, Nuvoli, Liccardi e Marotta.