San Marzano, un poker che vale il primato solitario

SAN MARZANO-ALFATERNA 4-1

SAN MARZANO: Palladino, Cesarano, Dentice, Fernando, Chiariello, Velotti, La Montagna, Lettieri, Meloni, Marotta, Camara. All. Pirozzi.

ALFATERNA: Botta, Somma, Mazza, Comegna, Esposito, Russo, Avino, La Femina, Delle Donne, Ferrentino, Grimaldi. All. Amarante.

RETI: 6’, 11’ e 79’ Meloni, 12’ Delle Donne, 31’ Camara.

Rotondo successo per il San Marzano che batte con un secco 4 a 1 l'Alfaterna concludendo nel migliore dei modi il 2021. Un successo che vale il primato solitario in classifica nel girone C per la formazione blaugrana di mister Picozzi. La doppietta di Meloni mette subito in discesa la gara dei padroni di casa che all’11’ sono già sul 2-0. Un minuto dopo però, l’Alfaterna accorcia le distanze grazie alla rete di Delle Donne. Il San Marzano fa tris alla mezz’ora con la segnatura di Camara, mentre nella ripresa cala il poker con la tripletta personale di Meloni.