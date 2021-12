Vittoria di rigore per la Scafatese: 0-2 al Castel S. Giorgio

CASTEL SAN GIORGIO-SCAFATESE 0-2

CASTEL SAN GIORGIO: Salsano, Russo, Galotto (45' Asciuti), Catalano, Raimondi, Accarino, Massaro, (78' Martinello) Siano, D'Attilio, Polichetti, Liguori. All. Prisco.

SCAFATESE: Cappuccio, Itri, De Sio, Giacinti, Maraucci, Manzi, Simonetti, Lopetrone, Malafronte, Cammarota (63' Siciliano), Formicola. All. De Felice.

ARBITRO: Simone Palmieri di Avellino.

RETI: 10' rig. e 74' rig. Malafronte.

Vittoria di rigore per la Scafatese che, con un penalty per tempo, archivia la non semplice pratica Castel San Giorgio. La prima svolta del match arriva dopo soli 10’ di gioco, quando un cross di Formicola viene deviato con un braccio da un difensore locale e costringe l'arbitro a fischiare il primo tiro dal dischetto di giornata. L'ex Alessandro Malafronte realizza con freddezza. Gli uomini di Prisco provano a reagire al 15' con una girata di capitan D'Attilio deviata in angolo. La prima frazione vede prevalentemente i canarini a ridosso dell'area avversaria, in particolare con il solito ispirato Simonetti che sfiora il raddoppio in ben tre occasioni. Nella ripresa i padroni di casa tentano di alzare il baricentro ma le folate rossoblù sbattono contro il muro alzato dalla compagine ospite, mentre dall'altro lato del campo i canarini confezionano due occasioni nitide che si concludono prima con un sinistro deviato in angolo di Malafronte e poi con un colpo di testa velenoso di Maraucci di poco a lato. Al 74' secondo rigore di giornata per la Scafatese. Sul pallone si presenta di nuovo Malafronte che questa volta decide di cambiare lato. Lo 0-2 è uno schiaffo forte per il Castel San Giorgio, che continua a provarci senza trovare però fortuna.