Due vittorie consecutive per il Salernum

È un buon momento questo per il Salernum Baronissi, che ha centrato due vittorie nelle ultime due gare del campionato di Eccellenza. Gli uomini di mister Calabrese prima hanno espugnato il campo del Sant’Agnello per 3-2, poi hanno regolato tra le mura amiche dello stadio Figliolia la Virtus Cilento per 1-0. Due risultati positivi che hanno permesso al Salernum di agganciare il treno salvezza, e domenica ci sarà un altro scontro diretto con la Calpazio che può valere tanto. “Buona la prestazione della squadra con la Virtus, sono molto contento dell’approccio sul terreno di gioco - ha dichiarato Simone Ammendola - ma possiamo e dobbiamo fare di più. Dal punto di vista agonistico ci abbiamo messo tanta grinta e voglia, con grande spirito di squadra. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo sicuramento sciupato tantissime occasioni, ma abbiamo dimostrato di saper giocare da squadra, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo sfiorato il gol più di una volta. Affronteremo la Calpazio con la stessa voglia e determinazione che ci accompagneranno ogni giornata di campionato. Dopo i risultati utili maturati nelle ultime due partite, il nostro obiettivo - ha concluso Ammendola - è dare continuità al percorso che abbiamo già intrapreso”.