La coppia Simonetti-Malafronte lancia la Scafatese

SCAFATESE-SANT'AGNELLO 3-1

RETI: 49' Simonetti, 53’ Gambardella, 65’ rig. Lauro, 76’ Malafronte.

Non risparmia il Sant’Agnello la Scafatese, che in questo periodo non sbaglia un colpo è non vuol perdere terreno dalla battistrada San Marzano. I canarini vincono tra le mura amiche per 3-1 dopo un primo tempo di una gara aperta, con tanti tiri effettuati da una parte e dall’altra ma che non ne hanno voluto sapere di gonfiare la rete. La ripresa invece, si apre subito con la rete di Simonetti su assist di Malafronte. Il raddoppio poco dopo con Gambardella che mette una seria ipoteca sulla vittoria. Poco più di 10’ e il Sant’Agnello, però, riapre la gara grazie al rigore trasformato da Lauro. A chiudere i conti ci pensa bomber Malafronte, su assist di Simonetti che restituisce il favore. La Scafatese batte così il Sant’Agnello 3-1 e continua la propria corsa nelle parti alte della classifica.