Eccellenza, per la Virtus Cilento un’altra domenica avara

Anche domenica scorsa la Virtus Cilento non ha raccolto quanto meritato. Al Comunale di Ascea la Scafatese è stata messa alle strette da una prestazione maiuscola dei padroni di casa. Tranne l’episodio del gol realizzato nell’unico tiro concesso agli ospiti, la partita è stata ben controllata dai locali, pericolosi in più occasioni in area avversaria. La ripresa ha visto i virtussini ancora più determinati, capaci di schiacciare i gialloblu nella propria metà campo costringendoli spesso a liberare palla. La Virtus Cilento ha trovato anche il pareggio grazie al colpo di testa del difensore Friedenlieb che è stato però annullato per fuorigioco. Decisione che ha fatto discutere. La continua pressione cilentana però, ha generato numerose azioni da gol che non sono andate a buon fine per gli interventi dell'estremo difensore canarino e per una sfortunata conclusione sul palo.