Finale Coppa Dilettanti, il San Marzano sfida la Virtus Campania

Si avvicina il momento della finalissima di Coppa Italia dilettanti della Campania. La gara di finale regionale targata 2021/22 che vedrà protagoniste il San Marzano e la Virtus Campania allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, domenica 13 febbraio con inizio alle ore 15:30. Una partita che mette di fronte due squadre dal percorso in campionato differente. San Marzano dominatore del girone C, mentre il a Virtus Campania sta faticando di più nel girone A nonostante i proclami d’inizio stagione. Per questo, almeno per i pronostici, la formazione blaugrana sembrerebbe essere favorita. Ma bisogna sempre scendere in campo è dimostrare la propria forza. Il regolamento della competizione prevede che nell'ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità anche al termine dei tempi supplementari, verranno effettuati i calci di rigore.