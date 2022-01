Il Centro Storico Salerno rifila un poker all’Ebolitana

Squadra in casa

Squadra in casa Centro Storico Salerno

CENTRO STORICO SALERNO-EBOLITANA 4-0

CENTRO STORICO SALERNO: Pisapia, Di Lucia, Voto (55’ Pelosi), Iorio (65’ Accarino), Mongiello, Della Monica (65’ Toscano), Santese (72’ Genovese), Scudiero, Del Vecchio, Paciello, Comunale (56’ Donadio).

EBOLITANA: Pirolo, Discepolo, Vitale, Petrillo, Brigantino, Finaldi, Migliozzi, Mastrangelo, Arpaia, Visone, Piccirillo.

ARBITRO: Ganzerli di Frattamaggiore.

RETI: 40' rig. e 57’ Paciello, 75’ e 82’ Del Vecchio.

Ricomincia da dove aveva lasciato il Centro Storico Salerno, che al campo sportivo Volpe schianta 4-0 l’Ebolitana e consolida il primato in classifica in questo inizio di 2022. Si è dovuto aspettare quasi la fine del primo tempo per sbloccare la gara, con Paciello abile a trasformare il rigore del vantaggio. Lo stesso attaccante ha poi confezionato il gol del raddoppio ad inizio ripresa indirizzando così il match a cavallo tra le due frazioni. Ci ha poi pensato Del Vecchio, con un’altra doppietta, a chiudere i conti e a rendere più che rotondo il successo dei granata.