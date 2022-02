Coppa Campania, sarà derby Sarnese-Giffoni Sei Casali

Definito il quadro completo dei quarti di finale della Coppa Campania di Promozione, che si giocheranno con turno di andata il 9 febbraio e ritorno il 23 febbraio, dopo l’ulteriore slittamento delle partite a causa della sospensione delle competizioni per l’emergenza covid. Il primo quarto vedrà affrontarsi la Sessana ed il Villa Literno in un derby tutto casertano con match di andata in programma al campo sportivo Prassino di Sessa Aurunca. Il secondo quarto di finale vedrà il Micri sfidare il Rione Terra. La partita di andata sarà disputato allo stadio Paolo Borsellino di Volla. Nel terzo quarto di finale l’unica formazione irpina rimasta nella competizione, ovvero il G. Carotenuto sarà impegnato contro l’Ercolanese. Primo impegno tra le mura amiche del Santa Filomena di Mugnano del Cardinale. Infine chiude il quadro dei quarti di finale l’incontro tra Sarnese e Giffoni Sei Casali, per un derby tutto salernitano di alto livello. Il primo match sarà disputato allo stadio Squitieri di Sarno. Unica gara tra l’altro con fischio d’inizio stabilito per le ore 18 rispetto all’orario federale delle 15. Le gare di ritorno come già detto si giocheranno, a campi invertiti, il prossimo 23 febbraio.