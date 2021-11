Coppa Campania, Poseidon al tappeto con il Solofra

POSEIDON-SOLOFRA 0-2 (pt 0-2)

POSEIDON: Venuti, Di Martino (54' Serrone), Gullo, Di Filippo, Trabesi, Chiancone (46' Palumbo), Mango (72' Sansone), Maiorano, Silo (72' D'Angelo), Santese, Saponara (54' Monetti). All. Solimeno.

SOLOFRA: D'Amico, Catalano (46' Cascone), Esposito F., Guarino, Esposito D. (57' Dello Russo R.), Dello Russo G., Di Filippo, Minopoli (46' Salvato), Fiore, Penna (53' Di Benedetto), Spina (57' Rapolo). All. Fiume.

ARBITRO: Francesco Matrone di Torre del Greco.

RETI: 23' Dello Russo G. (S), 32' Penna (S).

Gara d’andata dei sedicesimi di finale della Coppa Campania di Promoziobe, e il Solofra espugna il campo del Poseidon per 2-0. A decidere il match per i gialloblu irpini al 23' Giuseppe Dello Russo, che insacca dal limite dell'area dopo una respinta avversaria da un tentativo di cross. Provano subito a raddoppiare gli ospiti con Spina sugli sviluppi di una punizione, ma calcia alto. Al 32' cross dalla destra di Esposito, Penna colpisce di testa e gonfia di nuovo la rete. Il Solofra sfiora anche il tris con la traversa colpita da Minopoli. Verso la fine del primo tempo Silo si divora un gol in area, e così si va all'intervallo sullo 0-2. Nella ripresa i ritmi della partita sono più bassi, ma il Solofra ha diverse opportunità per incrementare il punteggio con Di Filippo e Di Benedetto, ma è bravo il portiere avversario Venuti ad opponrsi evitando un passivo più ampio. Dunque il Solofra partirà con un buon vantaggio da difendere nella gara di ritorno da giocarsi in Irpinia tra quindici giorni.