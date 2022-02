Tris del Sei Casali, sconfitta per il Centro Storico Salerno

GIFFONI SEI CASALI-EBOLITANA 3-0

GIFFONI SEI CASALI: Tancredi, Desiderio (70' Malandrino), Bruno, Avallone (82' Guerrera), Magliocca, Bove, Santucci (85' Gubitosi), Liguori, Campione, Sabatino, Iacovazzo (52' D'Avella). All. Longo.

EBOLITANA: Pirolo, Discepolo, Cicia (75' Chiella), Petrillo, Magliano, Finaldi, Piccirillo (90' Sassonia), Vitale, Arpaia, Migliozzi (73' Malangone), Visone. All. Diana.

ARBITRO: Armando Tortoriello di Nocera Inferiore.

RETI: 55' e 73' Santucci, 88' Campione.

Vincono ancora i grifoni del Giffoni Sei Casali, che liquidano con un perentorio 3-0 la pratica Ebolitana. La doppietta di Cristian Santucci e il gol del solito Edmondo Campione valgono i tre punti contro gli eburini. Con questo successo il Sei Casali si issa in vetta alla classifica del girone E del campionato di Promozione, dato che il Centro Storico Salerno ha ceduto di misura allo Sporting Pontecagnano nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Decisivo il gol di Tincau che al 63’ decide il match. Partita non senza episodi che hanno fatto discutere, visto che il Centro Storico ha dei dubbi si per la rete subita, che per il proprio gol non convalidato per sospetto fuorigioco.