Promozione, il Giffoni Sei Casali supera anche il Poseidon

GIFFONI SEI CASALI-POSEIDON 2-0

GIFFONI SEI CASALI: Patella, Cardillo, Brigantino, Avallone, Magliocca, Coppola (46′ Bove), Naddeo (72′ Giordano), Liguori, Campione (86′ Cavaliero), Guerrera (72′ Carbonaro), Iacovazzo (58′ Santucci).

POSEIDON: Rizzo, Gullo (85′ Sansone), Nastase (89′ Rafik), Di Filippo, Trabelsi, Magliano, Corbo (66′ Silo), Maucione, Di Giacomo, Mango (81′ Saponara), Di Gregorio.

ARBITRO: Nazzareno Pisano di Benevento.

RETI: 12′ Naddeo, 73′ Campione.

Nella dodicesima giornata di Promozione, torna a vincere il Giffoni Sei Casali dopo il pari rimediato nel derby contro la Temeraria. Secco 2-0 dei grifoni ai danni dell’Us Poseidon griffato da Naddeo e Campione al termine di una gara dove i padroni di casa non hanno mai mostrato segnali di difficoltà. Tre punti che consentono al Sei Casali di rimanere in scia del Centro Storico e soprattutto di staccare Pro Sangiorgese (+4) e Sarnese (+7). La cronaca. Al 5′ Avallone di testa manda fuori di poco. Al 12′ preciso lancio di Liguori verso Naddeo che defilato tira a giro nel sette per l’1-0. Al 19′ Naddeo calcia, tiro deviato e palla che fa la barba al palo. Nella ripresa al 10′ Iacovazzo calcia dal limite mettendo alto di poco. Al 20′ girata di Campione, palla a lato. Al 28′ palla filtrante di Carbonaro per Campione che supera Rizzo per il 2-0. Al 34′ contropiede, palla per Santucci che calcia in corsa mettendo fuori. Al 38′ Santucci tutto solo in area spara su Rizzo. Al 44′ tiro di Silo da fuori area, palla sulla traversa.