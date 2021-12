Promozione: goleada Sanseverinese, 3 punti Real Palomonte

Squadra in casa

Squadra in casa Giffonese

Il Real Palomonte ha battuto l’Ebolitana per 2-0. Bastano 2’ al Real Palomonte per passare in vantaggio grazie al gol di Ametrano. Il raddoppio arriva nella ripresa e porta la firma di Luongo.

Goleada della Sanseverinese che stravince sul campo della Giffonese con un perentorio 7-0. Mattatore di giornata il solito Maggino autore di ben quattro reti. Si sono iscritti al festival biancoceleste anche Condolucci, Barone e De Prisco.