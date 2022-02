Rullo compressore Centro Storico Salerno: 0-5 in trasferta

Squadra in casa

Squadra in casa Herajon

HERAJON-CENTRO STORICO SALERNO 0-5

RETI: 2’ Genovese, 24’ e 90’ Paciello, 77’ Natella, 92’ Pelosi.

Al campo sportivo Mario Vecchio di Capaccio Scalo si è disputata la partita valida per il diciassettesimo turno del girone E del campionato di Promozione tra i locali dell’Herajon e la corazzata Centro Storico Salerno. Una gara che ha regalato sì tant’è emozioni, ma purtroppo a senso unico visto che gli ospiti si sono imposti con uno schiacciante 0-5. Tra l’altro per la formazione granata si è trattato del ritorno alla vittoria dopo la battuta d’arresto rimediata contro lo Sporting Pontecagnano. Ad aprire le marcature c’ha pensato Genovese dopo appena 2’ di gioco. Il raddoppio è giunto poco prima della mezz’ora con il solito Paciello. Nella ripresa è Natella a siglare il tris per il Centro Storico Salerno, mentre prima che arrivasse il fischio finale ancora Paciello e la rete di Pelosi hanno confezionato il pokerissimo.