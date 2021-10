Il match clou tra Pro Sangiorgese e Sarnese finisce in parità

PRO SANGIORGESE-SARNESE 1-1 (pt 0-0)

PRO SANGIORGESE: Cesarano, Federico, Oliva, Iapicco (67’ Malandrino), Veneziano (49’ G. De Rosa), Nocera, Iennaco, Di Balsamo, C. De Rosa, De Sio (86’ Santoriello), Cavaliere (65’ Napoletano). All. Cuccurullo.

SARNESE: Inserra, Squillante, Scippa, Parlato (18’ Di Capua), Villacaro, Santaniello, Pappacena (65’ Sorrentino), Pivetta (73’ Tortora), Vitale, Savarese, Pagano. All. Trapani.

ARBITRO: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco.

RETI: 52’ rig. Vitale, 59’ C. De Rosa

Allo stadio Sessa di Castel San Giorgio è andato in scena il match clou tra la Pro Sangiorgese e la capolista Sarnese. Tra i padroni di casa debutto del neo arrivato nonché bomber Claudio De Rosa, eppure sono gli ospiti a fare la gara, conducendola per lunghi tratti anche se è mancata la giusta precisione. Sin dal primo tempo la gara è di marca granata grazie ai colpi di Vitale e Pagano, che però non bastano per smuovere il risultato. Partita di rimessa per la Pro Sangiorgese, chiusa in difesa e pronta a sfruttare le ripartenze ed i guizzi proprio di De Rosa. La gara si accende nella ripresa, e si sblocca su due azioni da calci piazzati. Il vantaggio è della Sarnese al 52’ grazie al rigore di Vitale. Il pareggio porta la firma proprio di De Rosa, che segna da calcio di punizione centrale. Il botta e risposta fra le punte di diamante delle due compagini animano la gara è per questo si registrano altre occasione da una parte e dall’altra, ma le difese resistono ed il risultato non cambia. Il triplice fischio decreta la divisione della posta in palio.