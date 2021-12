Pokerissimo Centro Storico Salerno, Rocchese demolita

ROCCHESE-CENTRO STORICO SALERNO 2-5

Vince, convince e stravince il Centro Storico Salerno che batte a domicilio la Rocchese. Apre le marcature per i granata Paciello, raddoppia Donadio, Del Vecchio infila il terzo gol e prima di andare all’intervallo Paciello mette in ghiaccio la partita con la sua personale doppietta. Partita finita già dopo 45’. Nella ripresa il Centro Storico Salerno trova con Santese, attaccante esterno appena giunto dalla Poseidon, la rete del pokerissimo. Sul punteggio di 0-5 gli ospiti tirano i remi in barca e lasciano maggiore iniziativa alla Rocchese che ne approfitta per segnare due reti. Ininfluenti per quel che riguarda il risultato, forse qualcosina possono dare per alzare il morale. Finisce così sul punteggio di 2-5 per il Centro Storico Salerno.