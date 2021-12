Pontecagnano corsaro, tris della Sanseverinese

Squadra in casa

Sconfitta casalinga per l’Ebolitana che si piega allo Sporting Pontecagnano. La rete decisiva è arrivata al 6' della ripresa con il rigore di Picaro. Nel contempo, l’Ebolitana ha comunicato di aver acquisito, per la stagione 2021/22, le prestazioni sportive del difensore Carmine Finaldi, per il quale si tratta di un ritorno ad Eboli.

Nuova vittoria invece per la Sanseverinese che ha battuto il Nocera Superiore con il secco punteggio di 3-0. A segno per la squadra di casa Barone, Anastasio e Manco che ha chiuso i conti di una gara che è sembrata piuttosto segnata sin dall’inizio.