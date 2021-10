La Pro Sangiorgese cade in casa nel match di coppa

PRO SANGIORGESE-SOLOFRA 1-3 (pt 1-2)

PRO SANGIORGESE: Di Filippo, Chiancone, Accarino, Malandrino, De Rosa, Memoli, D'Aponte, Santoriello, De Rosa, Cavaliere, Napoletano. All. Zolfanelli.

SOLOFRA: Leo, Fiore, Parisi, De Maio (24' D'Amico), Esposito F., Catalano, Di Filippo (47' Cascone), Dello Russo, Penna (53' Di Benedetto), Rapolo (53' Spina), Salvato (60' Lettieri). All. Fiume.

ARBITRO: Diego Coraggio di Napoli.

RETI: 15' Dello Russo, 21’ Santoriello, 37' Rapolo, 82' Lettieri.

Allo stadio Domenico Sessa di Castel San Giorgio si sono affrontate la Pro Sangiorgese ed il Solofra. Match importante per decretare la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Campania del campionato di Promozione. La gara si sblocca dopo 15’ con la rete degli ospiti di Dello Russo direttamente da calcio d'angolo. Poco dopo il Solofra raddoppia con Rapolo, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. La reazione dei padroni di casa arriva al 21' quando Santoriello pareggia i conti alla prima occasione utile. 2’ più tardi gli irpini rimangono in dieci a causa dell’espulsione del portiere Leo che tocca il pallone con le mani fuori dall’area. Nonostante l'inferiorità numerica è ancora il Solofra a segnare al 37' con Rapolo, che riporta gli ospiti in vantaggio. Si va all'intervallo sul risultato di 1-2. Nella ripresa si contano meno occasioni da rete. Nell'ultimo quarto d'ora anche la Pro Sangiorgese rimane in dieci a causa di un infortunio a sostituzioni concluse, e all’82' arriva il gol della staffa per il Solofra con Lettieri. Allo stremo delle forze evidentemente per il forcing finale, un altro infortunio colpisce la Pro Sangiorgese che chiude il match addirittura in nove contro dieci. Al triplice fischio dell'arbitro il Solofra, a punteggio pieno nel girone, sorride per la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Campania. Alla Pro Sangiorgese, a quota 3 punti e una differenza reti di +1 (5-4), non resta che sperare nel ripescaggio. Ultimo il Montoro con zero punti.