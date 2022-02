Promozione, tris in rimonta della Sarnese

SARNESE-NOCERA SUPERIORE 3-1

SARNESE: Coticelli, Giampietro, Oliva (28’st Lanzetta), Parlato, Villacaro, Agnello, Chirullo (32’st Annunziata), Buonfiglio (28’st Scippa), Tammaro (1’st Vitale), Savarese, Pagano (38’st De Vivo). All. Trapani.

NOCERA SUPERIORE: De Prisco, Tipaldi, Salsano, Bartiromo, Di Stano, Ruocco, Aprea, D’Alessio (14’st Siani), Mandara (38’st Ferrara), Senatore, Majella. All. Sergio.

ARBITRO: Marco Castello di Ercolano

RETI: 10’ Tipaldi (N), 8’st Buonfiglio, 15’st Vitale, 27’st rig. Pagano.

Vittoria in rimonta per la Sarnese nel recupero della 16a giornata del campionato di Promozione. Dopo il vantaggio iniziale del Nocera, nella ripresa i granata calano il tris ribaltando il risultato. Il Nocera trova subito la rete con un tiro beffardo di Tipaldi che supera l’incolpevole Coticelli, mentre la Sarnese, nonostante le tante occasioni create e ben 8 angoli conquistati, non riesce a segnare. Nel secondo tempo Buonfiglio va in gol al 7’, annullato però per fuorigioco. Passa un minuto e il numero 8 granata si ripete, stavolta vedendosi convalidata la rete. La Sarnese cresce in campo, tesse belle trame di gioco e raddoppia con bomber Vitale. Chiude le marcature sarnesi il rigore trasformato da Pagano. Il bottino di gol potrebbe essere incrementato ma gli avanti granata peccano di precisione. Il risultato comunque non cambia e la Sarnese si porta in solitaria al terzo posto.