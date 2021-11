Sarnese ed Ebolitana si dividono la posta in palio

SARNESE-EBOLITANA 2-2

SARNESE: Inserra, Squillante, Santaniello, Parlato, Villacaro, Trapanese (38’ Esposito), Di Capua, Tortora (19’ st Giampietro), F. Vitale, Cioffi, Pagano. All. Trapani.

EBOLITANA: Russo, Discepolo, Camera, Di Giacomo, G. Vitale, Petrillo (24’ st Salese), L. Mastrangelo, Chiella (26’ Malangone), Minella, Visone (39’ st Migliozzi), Piccirillo (31’ st Arpaia). All. M. Mastrangelo.

ARBITRO: Lorenzo Corrado di Napoli

RETI: 3’ Minella, 18’ Visone, 21’ st Vitale (S), 31’ st Pagano (S).

Partita vietata ai deboli di cuore quella disputata oggi allo Squitieri fra Sarnese ed Ebolitana. Due gol ed un’espulsione per parte, con il risultato che è rimasto in bilico fino alla fine. Prima del fischio d’inizio è stato osservato 1’ di raccoglimento in memoria di tre cittadine ebolitane tragicamente scomparse nei giorni scorsi. Partono subito bene gli ospiti, passati in vantaggio dopo pochi minuti sugli sviluppi di un corner. Più contratti i granata che subiscono anche la seconda rete prima al 20’. Di Giacomo, però, si fa ingenuamente ammonire due volte, lasciando i suoi in inferiorità numerica per trequarti di gara. La Sarnese si riversa in attacco, ma un ottimo Russo tiene inviolata la propria porta. E quando l’estremo difensore ebolitano viene superato dal colpo vincente di Pagano, la rete è annullata per fuorigioco. Ad inizio ripresa viene subito ristabilita la parità numerica con l’espulsione di Di Capua fra le fila granata, ma la Sarnese accorcia e poi pareggia con Vitale e Pagano, poi lo stesso Pagano prova a vincere l’intera posta in palio. Purtroppo un doppio salvataggio sulla linea ospite negano ai granata la gioia dei tre punti.