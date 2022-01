Sarnese dilagante, Giffonese travolta

GIFFONESE-SARNESE 1-6

GIFFONESE: Scarpinati, Di Vece, De Santis, De Rosa, Riccio, F. Troisi (11’st Corso), Delle Donne, La Sala (1’st Grillo), Ingenito (23’st G. Troisi), Cataldo, Ventura. All: Sciarappa.

SARNESE: Coticelli, Squillante, Scippa (14’st Oliva), Lanzetta, Villacaro, Giampietro (21’st Beys), Buonfiglio, Annunziata, Squitieri (29’st Vuolo), Pagano, Conte (26’st Tortora). All: Trapani.

ARBITRO: Manuel Fienga di Torre Annunziata

RETI: 35’ Squillante, 38’ rig. Pagano, 27’st Pagano, 37’st Tortora, 39’st Ventura (G), 45’st Annunziata, 47’st Squillante.

Larga vittoria della Sarnese in casa del fanalino di coda Giffonese. Nonostante gli uomini contanti causa infortuni e squalifiche, i granata hanno dilagato al Provenza portandosi al terzo posto in classifica. Dopo varie occasioni non andate a buon fine, Squillante apre le marcature risolvendo una mischia in area, seguito da Pagano che su rigore conclude il primo tempo col doppio vantaggio sarnese. Nella ripresa va a segno ancora Pagano, prima di essere costretto ad abbandonare il campo per infortunio, lasciando i suoi in dieci vista l’assenza di ulteriori cambi. La Sarnese, però, anche in inferiorità numerica trova il gol col nuovo entrato Tortora. La Giffonese sigla la rete della bandiera con una conclusione da fuori di Ventura. Nei minuti finali c’è tempo anche per la marcatura di Annunziata e la doppietta personale di Squillante.