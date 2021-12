Sarnese, tutto troppo facile contro l’Herajon

SARNESE-HERAJON 2-0

SARNESE: Inserra, Pappacena (35’st Lanzetta), Scippa, Parlato, Villacaro, Agnello (26’st Oliva), Buonfiglio (16’st Squitieri), Giampietro (16’st Tortora), F. Vitale, Savarese, Pagano (22’st Annunziata). All. Trapani.

HERAJON: Russo, Castella, Bilancieri, Marciano, D’Alessio (1’st Di Ruggiero), Vicedomini (22’st Sciarappa), Cavallo, Guadagno, Palladino, Coiro, Capo. All. Grimaldi (squalif).

ARBITRO: Bruno Giaquinto di Napoli.

RETI: 2’ Pagano, 34’ Agnello.

Allo stadio comunale di Siano, causa indisponibilità del proprio campo di gioco, la Sarnese ha battuto l’Herajon con il punteggio di 2-0. Ma il passivo poteva essere anche maggiore. Partita subito in discesa per i granata di mister Trapani. Al 2' cross teso di Vitale dalla sinistra per l'inserimento in tuffo di Pagano che di testa infila la rete. Il raddoppio al 34' quando Savarese guadagna il fondo e si accentra, serve Agnello al limite che fa partire un rasoterra vincente.