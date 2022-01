La Sarnese batte lo Sporting, mister Trapani: “Ora la Giffonese”

Partita più volte rinviata, quella tra Sarnese e Sporting Pontecagnano, ma vinta alla fine dai granata con un gol di scarto. Il recupero col Pontecagnano ha consegnato al campionato una Sarnese cinica e più forte anche delle avversità, che ha festeggiato nel primo match del 2022. “Sembrava – ha dichiarato mister Alfonso Trapani – l’ennesima partita maledetta, visti gli infortuni capitati nel primo tempo con conseguenti cambi obbligati. Ma la squadra ha saputo restare compatta, ha stretto i denti e finalizzato la prima occasione da gol quando è capitata. Nel secondo tempo abbiamo avuto un altro paio di opportunità per chiudere la partita, non concretizzate purtroppo, ma abbiamo difeso bene e portato a casa i tre punti. Questa gara è stata rinviata più volte e sino all’ultimo sembrava in bilico. Direi che, oltre alla vittoria, la cosa più importante è stata tornare in campo. Ora però dobbiamo già voltare pagina, c’è la partita con la Giffonese da preparare al meglio”.