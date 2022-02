La Sarnese non riesce a piegare il Real Palomonte

REAL PALOMONTE-SARNESE 1-1

REAL PALOMONTE: Marzucca, Forlano (1’st Wetane), Curcio (30’st Ciorciaro), Napoli, Giordano, A. Luongo, Carbonaro, P. La Manna (2’st Grammatico, 13’st M. Luongo), Ametrano, Iovine, Grimaldi. All. Del Sorbo (squalif.)

SARNESE: Inserra, Pappacena (8’ Lanzetta), Scippa, Parlato, Villacaro, Giampietro, Izzo, Buonfiglio, Vitale (7’st Tammaro), Savarese, Chirullo (20’st Tortora). All. Trapani.

ARBITRO: Giuseppe Pisano di Ercolano.

RETI: 44’ Buonfiglio, 38’st Grimaldi.

Non basta alla Sarnese una prova tutta cuore per portare a casa i tre punti. In dieci uomini per oltre 60’, deve accontentarsi di un pareggio sul campo del Palomonte. Gara contratta e ricca di interruzioni, con la Sarnese costretta subito al cambio per l’infortunio capitato a Pappacena. I granata vicini al vantaggio con Chirullo che scheggia la base del palo, ma poco dopo restano in dieci per una frettolosa decisione arbitrale. Il neo arrivato Izzo, intervenuto sul pallone, si vede sventolare il rosso, concludendo anzitempo la sua gara. Prima della fine del tempo, però, la Sarnese trova il gol con Buonfiglio, mentre Inserra con l’aiuto della traversa sventa l’occasione di pareggio del Palomonte. Nella ripresa i padroni di casa cercano la via del gol e la Sarnese prova a sfruttare qualche ripartenza. La difesa granata tiene bene, ma deve arrendersi sul finale alla conclusione di Grimaldi, pescata dal cilindro, che riporta il risultato in parità e divide la posta in palio.