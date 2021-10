Pareggio pirotecnico tra Sarnese e Sanseverinese

SARNESE-SANSEVERINESE 4-4 (pt 3-4)

SARNESE: Vitolo, Squillante, Scippa, Santaniello, Villacaro, Pivetta, Di Capua (54’ Pappacena), Sorrentino (49’ Esposito), Vitale, Savarese, Pagano. All. Trapani.

SANSEVERINESE: Buoniconti, Capuano, Marsicano (69’ Romano), Barone, Coppola, Siglioccolo, Pecoraro, Terrone, Maggino, Tolino, Liguori (67’ Condolucci). All. Romano.

ARBITRO: Fabio Vesce di Benevento.

RETI: 2’ Liguori (SAN), 10’ e 16’ Pagano (SAR), 11’ Vitale (SAR), 22’, 25’ rig. e 29’ Maggino (SAN), 86’ rig. Scippa (SAR).

Allo stadio comunale Squitieri di Sarno è andata in scena una rocambolesca sfida tra Sarnese e Sanseverinese, che nella sola prima mezz’ora è stata ricca di gol e capovolgimenti di risultato. Passano subito in vantaggio gli ospiti con Liguori, ma sono bravi i locali granata a ribaltare la partita in 6’ con la doppietta di Pagano e la rete del solito bomber Vitale. Le emozioni però non sono affatto finite, perché la Sanseverinese ha la forza di pareggiare e addirittura ripassare in vantaggio con la tripletta di Maggino. Insomma, dopo 30’ si è sul punteggio di 3-4 per gli ospiti. Nella ripresa la Sarnese resta in dieci per la doppia ammonizione a Vitale, ma nonostante l’inferiorità numerica dei padroni di casa la gara resta viva. La Sarnese prova a pareggiare e va vicina all’obiettivo quando è la traversa a dire di no a Santaniello. Il 4-4 però è nell’aria e lo realizza Scippa su rigore, che dopo la gioia del pareggio viene anche espulso per un contrasto.