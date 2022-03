Caterpillar Victoria Marra, sei successi di fila

Un inizio di 2022 straordinario per la Victoria Marra che finalmente ha raggiunto la zona playoff del girone D del campionato di Promozione. Dopo un periodo non proprio felice la formazione albiceleste ha messo a segno 6 vittorie di fila agganciando le prime 4 in classifica. Escluso il Massa Lubrense che sta facendo un campionato a sé, con 56 punti totali, le altre posizioni che valgono la post season sono occupate da San Vito Positano (43), Capri Anacapri (42), Santa Maria la Carita (39) e Victoria Marra (37). Adesso però è importante continuare a fare risultato per mantenere e semmai migliorare il posizionamento in classifica. La squadra albiceleste, costruita pian piano anche con giocatori esperti ma che ha visto esordire tanti giovani del 2004 e del 2005, sta finalmente raccogliendo i frutti del duro lavoro di mister Liguori, che si è prodigato con grande impegno sin dall’inizio di questa stagione.