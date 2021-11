Pane castiga il Santa Maria, Cittanova agli ottavi di Coppa Italia

SANTA MARIA-CITTANOVA 3-4

SANTA MARIA: Stagkos, Foufoue, Coulibaly, Romanelli (6’ st Masullo), Coulibaly, Konios (39’ st Giordano), Vitale (10’ st Citro), Emmanouil, Simonetti, Romano (3’ st Oviszach), Tandara, De Mattia (6’ st Maggio D.). All. Nicoletti.

CITTANOVA: Bruno, Ferrante, Corso, Formia, Losasso (31’ st Meola), Pane (20’ st Mudasiru), Biondo, Ielo (14’ st Petrucci), De Marco, Maggio M. (28’ st Savasta), Bonanno T. All. Di Gaetano.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

RETI: 5’ pt Tandara, 17’ pt, 22’ pt e 2’ st Pane, 5’ st autogol Coulibaly, 25’ st Citro, 30’ st rig. Maggio.

Una reazione veemente non basta, nell’ultima mezzora, al Santa Maria per ribaltare il discorso qualificazione contro il Cittanova, che vince 4-3 e accede agli ottavi di finale della Coppa Italia Dilettanti. Gara ricca di emozioni con due squadre che dall’inizio alla fine hanno provato a staccare il pass qualificazione. Inizio entusiasmante del Santa Maria che al 5’ la sblocca con Tandara che insacca di testa. Il Cittanova trova il pari al 17’ con Pane che approfitta di una disattenzione difensiva. 5’ dopo gli ospiti sono bravi a ribaltare la gara ancora con Pane, complice stavolta una deviazione della barriera giallorossa. La risposta del Santa Maria arriva al 36’ con un colpo di testa impreciso di Romano. I calabresi potrebbero segnare ancora con Bonanno che semina il panico. Allo scadere, punizione di Emmanouil, sporcata dalla barriera. Nella ripresa, dopo 1’, De Marco a botta sicura trova i guantoni di Stagkos. E’ il preludio al terzo gol che arriva al 2’ con Pane, tripletta personale. E’ un avvio shock nel secondo tempo per il Santa Maria che al 5’ subisce anche il quarto gol: autogol sfortunato sugli sviluppi di calcio d’angolo di Coulibaly. Il Santa Maria non molla e al 22’ trova il gol con Maggio, ma l’arbitro ferma per fuorigioco. A ridare speranza ai giallorossi è Citro che s’infila tra le maglie del Cittanova e, al 25’, supera Bruno. Attacca a testa bassa la squadra di Nicoletti che al 30’ ottiene un calcio di rigore, realizzato da bomber Maggio. Lo stesso attaccante, al 32’, potrebbe trovare il pari: tiro potente e risposta di Bruno. Al 33’ gli ospiti restano anche in inferiorità numerica per il rosso a Petrucci, doppio giallo. E’ un assedio, al 38’ Oviszach va vicino al pari, e 1’ dopo arriva anche il gol, ma l’arbitro ferma per un fallo sul portiere. Nel finale, il Santa Maria non riesce a trovare il pari, e sono gli ospiti a festeggiare il passaggio del turno.