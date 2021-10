La Paganese tracolla nella ripresa

Serie C Girone C

AVELLINO-PAGANESE 3-0 (pt 0-0)

AVELLINO: Forte, Silvestri, Dossena, Bove (54’ Mastalli), Rizzo, De Francesco, Aloi, Tito, Micovschi, Plescia (64’ Gagliano), Di Gaudio. All. Braglia.

PAGANESE: Baiocco, Schiavi (48’ Scanagatta), Bianchi, Sbampato, Zanini, Tissone (64’ Vitiello), Firenze, Zito, Manarelli, Guadagni, Piovaccari (57’ Iannone). All. Grassadonia.

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna.

RETI: 57’ Di Gaudio, 69’ Tito, 90’ Gagliano.

Il derby tutto campano del girone C del campionato di serie C sorride all’Avellino, che tra le mura amiche dello stadio Partenio abbatte la Paganese con il punteggio di 3-0. Tutti nella ripresa le reti irpine, che portano le firme di Di Gaudio, Tito, Gagliano. Bravo mister Braglia a portare degli accorgimenti tattici cambiando anche lo schieramento iniziale della propria squadra. Boccone amaro da digerire per la Paganese di mister Grassadonia che ritorna a casa leccandosi le ferite e pensando a come riscattarsi già dalla prossima gara ufficiale.