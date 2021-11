Paganese, Giuseppe Guadagni nominato miglior giocatore

Serie C Girone C

Con la sua doppietta nell’ultimo turno contro la Virtus Francavilla ha regalato tre punti di fondamentale importanza alla Paganese. Per l’ala offensiva nativa di Brusciano e con un passato anche nelle giovanile del Napoli, Giuseppe Guadagni, è stata una domenica a dir poco da incorniciare. La sua prestazione è stata celebrata anche da Eleven Sports che lo ha nominato Mvp della dodicesima giornata del campionato di serie C. Una doppietta decisiva per il diciannovenne che è coincisa anche con le sue primi due reti stagionali dopo 9 presenze e un assist per un totale di 592 minuti sin qui giocati con la compagine azzurrostellata.