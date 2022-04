La Paganese ci crede con Tommasini, ma vince la Turris

TURRIS-PAGANESE 4-2

TURRIS: Perina, Manzi, Di Nunzio (61' Ghislandi), Esempio, Varutti, Bordo (90′ Finardi), Franco, Loreto, Giannone, Santaniello (74′ Zampa), Leonetti. All. Caneo.

PAGANESE: Avogadri, Scanagatta, Schiavino, De Santis, Brogni, Martorelli, Bensaja, Zanini, Guadagni (46′ Celesia), Tommasini, Iannone (66′ Konate). All. Di Napoli.

ARBITRO: Nicolini di Brescia.

RETI: 37′ Leonetti, 40′ Santaniello, 48′ rig. e 50’ Tommasini, 65′ e 92′ Leonetti.

Un uno-due nel primo tempo, e un uno-due nella ripresa aveva stabilito una perfetta parità per il derby campano tra Turris e Paganese. I padroni di casa però, alla lunga, hanno avuto più controllo di palla e gioco, e alla fine hanno conquistato i tre punti in palio. A sbloccare il è stato Leonetti, bravo superare con un preciso diagonale Avogadri. Il raddoppio 3’ più tardi con Santaniello lesto a calciare un pallone non liberato dalla difesa. In avvio di ripresa la reazione della Paganese, che dopo 40” conquista un calcio di rigore con Tommasini. È lo stesso attaccante che s’incarica della battuta e accorcia le distanze spiazzando Perina. In poco più di un minuto e mezzo, è ancora Tommasini a gonfiare la rete colpendo di testa a centro area. Si riapre così la gara, ma è la Turris che fa la partita. E così, dopo aver reclamato un calcio di rigore per un sospetto tocco di braccio, i corallini tornano in vantaggio con Leonetti, bravo a colpire al volo nell’area piccola superando per la seconda volta Avogadri. La risposta della Paganese è affidata nuovamente a Tommasini, che entra in area palla a piede, dribbla un difensore e poi quasi senza equilibrio tira addosso a Perina che respinge con i piedi. La regola non scritta del calcio, gol mangiato gol subito, si tramuta poco più tardi quando ancora Leonetti realizza la sua personale tripletta con un’azione nella quale fa tutto da solo e fissa il punteggio sul 4-2.