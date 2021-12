Paganese-Turris finisce 1-1: Baiocco sempre decisivo

Serie C Girone C

PAGANESE-TURRIS 1-1

PAGANESE: Baiocco, Schiavino, Sbampato, Bianchi (87' Murolo), Sussi (46' Scanagatta), Cretella (76' Zito), Tissone (87' Vitiello), Firenze, Manarelli (58' Viti), Guadagni, Piovaccari. All. Grassadonia.

TURRIS: Perina, Manzi, Lorenzini, Esempio, Ghislandi (59' Finardi), Franco, Tissone, Varutti (86' Loreto), Giannone (81' Bordo), Santaniello (85' Longo), Leonetti (86' Pavone). All. Caneo.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

RETI: 64' Tissone, 73' Leonetti.

Finisce sull’1-1 il derby campano di serie C tra Paganese e Turris. Gara giocata a viso aperto da due compagini in cerca di punti per obiettivi attualmente differenti. Inizia forte la Paganese che prova a farsi valere tra le mura amiche dello stadio Marcello Torre, eppure dopo alcune azioni a sfiorare il gol per gli azzurrostellati nella seconda parte della prima frazione è la Turris ad andare vicino alla rete. Così inizia la ripresa, anche se a sbloccarla sono i padroni di casa con la ribattuta vincente di Tissone. Neanche 10’ e Leonetti pareggia i conti dopo aver sbagliato persino un rigore.