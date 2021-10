Tre punti in trasferta per la Nocerina

SAN GIORGIO-NOCERINA 0-1 (pt 0-1)

SAN GIORGIO: Barbato, Ruggiero (75’ Petrucci), Tribuna, Cassese, Bonfini, Caprioli (65’ Raiola), Navas, Di Pietro, Varela, Mancini, Strazzullo (73’ Autieri). All. Romaniello.

NOCERINA: Pitarresi, Bruno, Cason, Garofalo, Donida, Vecchione, Cuomo (90’ Menichino), Esposito, Palmieri, Talamo (80’ Bovo), Dammacco (55’ Mazzeo). All. Cavallaro.

ARBITRO: Petrov di Roma.

RETI: 7’ Dammacco.

La Nocerina è corsara a San Giorgio a Cremano. Dopo 7’ i molossi segnano al primo affondo. Palmieri spizzica una palla rinviata dalla retroguardia per Dammacco. L’attaccante stoppa di petto e senza pensarci fa partire un tiro dai 25 metri. Il pallonetto che ne viene fuori va ad insaccarsi alle spalle di Barbato colto di sorpresa. Al 15’ la risposta dei locali con Varela che servito da un filtrante si trova tutto solo davanti all’estremo ospite ma il suo tiro è debole. Alla mezz’ora ancora Varela si impossessa della palla e dal limite calcia di prima intenzione. La sfera sorvola la traversa ospite. Al 36’ il San Giorgio spinge sempre con Varela, che si trova solo sul dischetto del rigore ma calcia alto. Al 44’ ultima azione per Dammacco che si invola verso la porta avversaria, e appena entrato in area serve Palmieri ben appostato. Solo l’intervento di un difensore di casa che anticipa il molosso evita il raddoppio. La prima azione della ripresa è della Nocerina. Filtrante di Dammacco per Palmieri che tutto solo si invola verso la porta, entra in area e incrocia, tiro di poco fuori. Al 76’ sugli sviluppi di un angolo la difesa del San Giorgio resta ferma, la palla arriva a Donidda che da pochi passi tira alto. All’81’ ultima occasione con ancora gli ospiti in attacco. Palmieri serve Mazzeo che salta due avversari a fa partire un tiro dal limite parato da Barbato.