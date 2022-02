Per San Valentino “Porta allo stadio la persona che ami”

Nella settimana di San Valentino,il Santa Maria Cilento vuole omaggiare i tifosi con una promozione speciale. Con la promo “Porta allo stadio la persona che ami”, tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la partita contro l’Acireale, in programma mercoledì 16 febbraio alle 14:30 allo stadio Carrano, avranno diritto all’acquisto di un secondo biglietto per il proprio partner a 3 euro. Tale promozione si può richiedere, sempre in prevendita, solo ed esclusivamente presso la biglietteria dello stadio. La normale vendita, invece, avverrà come sempre anche attraverso il Tabacchi Izzo in piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate.