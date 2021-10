La Nocerina ci prova ma finisce 0-0

Squadra in casa

Squadra in casa Sorrento

SORRENTO-NOCERINA 0-0

SORRENTO: Volzone, Manco, Romano, Virgilio (89’ Cesarano), Cacace, Mansi, La Monica, Mezavilla, Iadaresta, De Marco (75’ Diop), Gargiulo (72’ Sosa). All. Cioffi.

NOCERINA: Pitarresi, Bruno, Cason, Garofalo, Donida, Vecchione, Donnarumma (75’ Simonetti), Chietti (66’ Cuomo), Palmieri, Talamo (65' Dammacco), Esposito. All. Cavallaro.

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia.

Il derby tra Sorrento e Nocerina si conclude a reti inviolate. Partono forte i molossi che dopo trenta secondi vanno vicini al gol con Esposito che si vede respingere sulla linea la palla da Mezavilla. Poi è Palmieri a sfiorare l’incrocio con un tiro al volo. All’8’ si vede il Sorrento con la conclusione di La Monica che Pitarresi blocca. La parte centrale della gara non regala emozioni, e bisogna aspettare il 38’ quando Iadaresta si libera in area e calcia ma Pitarresi è pronto alla risposta. La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione. Al 66’ doppio palo per la Nocerina, prima con il colpo di testa di Palmieri, e poi sulla respinta è Dammacco a colpire l’incrocio. Al 78’ Garofalo tenta su punizione dal limite ma la palla esce di poco fuori. All’85’ ci prova Cuomo, ma il suo tiro sfiora la traversa, e la gara termina sullo 0-0.