Cavese dilagante nella ripresa, Biancavilla al tappeto

CAVESE-BIANCAVILLA 3-0 (pt 0-0)



CAVESE: Paduano, Gabrieli, De Caro, Viscomi, Fissore, Romizi, Palma, Kosovan, Carbonaro, Kone, Allegretti. All. Ferazzoli.

BIANCAVILLA: Governali, Asero, Mollica, Bossa, Moi, Staiano, Guerci, Fichera, Manfrè, Catania, Ficarrotta. All. Grasso.

ARBTRO: Gilberto Gregoris di Pescara.

RETI: 59' Kone, 65' Allegretti, 77' Diaz.

Allo stadio Simonetta Lamberto di Cava de' Tirreni si gioca il turno infrasettimanale di serie D tra i padroni di casa della Cavese ed i siciliani del Biancavilla. Al 2' subito pericolosi i locali con Allegretti che colpisce la traversa. Due minuti e sono ancora gli aquilotti ad attaccare con Kone, ma la difesa libera. Al 7' si vede anche il Biancavilla con un veloce contropiede spinto da Fichera che serve Staiano il cui tiro è parato da Paduano. Al 10' Fichera prova a fare tutto da solo ma la difesa della Cavese chiude. Al 16' Viscomi calcia da fuori sugli sviluppi di un corner, palla fuori. Un minuto e i locali sono ancora pericolosi, cross di Kone testa di Allegretti e palla sul fondo. Al 25' si rivedono i siciliani con la botta di Manfrè parata da Paduano. Al 33' tiro da fuori area di Romizi, palla fuori. Al 36' Allegretti s'invola verso la porta ma è rimontato da Bossa al momento di calciare. Sull'azione insistita della Cavese Kone effettua un cross che viene deviato e termina beffardamente sul palo. Al 40' punizione di Ficarrotta deviata in angolo. Nella ripresa la Cavese continua a spingere. Al 50' Palma tira ma Governali para. Ancora il portiere siciliano poco dopo para il colpo di testa di Romizi su corner di Kosovan. Altro tiro di Palma da fuori, ma l'estremo difensore blocca in due tempi. Al 59' però passano gli aquilotti con Kone. Il Biancavilla prova a reagire con l'azione personale di Ficarrotta, ma dall'altra parte Allegretti prima sbaglia a tu per tu col portiere e poi, al 65', lo batte con una botta dalla distanza per il 2-0. Gli aquilotti hanno poi dilagato e trovato anche il tris con Diaz al 77'.