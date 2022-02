Cavese, la Lnd celebra il fantastico gol di Aliperta

La Lega nazionale dilettanti ha celebrato tramite i propri profili social il gol realizzato da Domenico Aliperta nel derby di domenica scorsa tra Santa Maria Cilento e Cavese. “Ma è un calciatore o uno sciatore? Lo slalom gigante di Domenico Aliperta della Cavese ci ha lasciato a bocca aperta - recita il post pubblicato dalla Lnd -. Secondo voi Aliperta meritava la convocazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022?”. La rete di Aliperta, che è valsa il momentaneo pareggio sul 2-2 dopo il doppio svantaggio degli aquilotti, è stato anche il primo gol in campionato per il calciatore, risultato tra i migliori in campo nella rocambolesca partita di domenica scorsa.