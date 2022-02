Cavese, Diaz e Kosovan ceduti alla Casertana

La Cavese ha comunicato il doppio trasferimento a titolo definitivo dei calciatori Augusto José Diaz e Tanasii Kosovan alla Casertana. Entrambi gli atleti sono stati protagonisti nella prima parte di stagione della formazione metelliana, ed evidentemente adesso non rientravano più nei piani di mister Emanuele Troise. Il ?Tato? Diaz ha chiuso la sua avventura in maglia bleufoncé con un bottino di 19 presenze e 6 gol, è alcuni sono stati davvero fondamentali per raccogliere punti preziosi.