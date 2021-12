Cavese-FC Messina non si gioca, la nota della Lnd

La gara tra Cavese ed FC Messina, in programma per la giornata di domani allo stadio Simonetta Lamberti, non si giocherà. I siciliani hanno presentato formale rinuncia. Di seguito si riporta la comunicazione della Lnd: “Si comunica che la Società Football Club Messina ha presentato formale rinuncia alla disputa della gara Cavese-FC Messina, campionato serie D, in programma mercoledì 8 dicembre 2021”.