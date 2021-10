La Cavese cade inaspettatamente col Troina

TROINA-CAVESE 2-1 (pt 0-1)

TROINA: Faccioli, Toure, Fiumara, Falla, Lo Cascio, Corcione, Bringas, Cardella, Mbaba, Boufous, Gueye. All. Galfano.

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, De Caro, Viscomi, Fissore, Romizi, Palma, D’Amore, Carbonaro, Allegretti, Diaz. All. Ferazzoli.

RETI: 30' Allegretti, 57' rig. e 85' Gueye.

Allo stadio comunale di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, il Troina ha battuto in rimonta la Cavese con il risultato di 2-1. Alla prima occasione della gara passano gli ospiti con Allegretti che davanti al portiere gonfia la rete. Il Troina risponde con due conclusioni di Boufous, prima fuori misura e poi deviato in calcio d’angolo. La ripresa si apre con il pareggio dei siciliani. Al 57’ D’Amore atterra in area Lo Cascio e Gueye trasforma il penalty. Al 65’ la Cavese prova a punire un errore difensivo dei locali ma il tiro di Allegretti è debole. I metelliani continuano però a correre pericoli con un Gueye scatenato che va vicino al gol in almeno un paio di circostanze prima di realizzare davvero il 2-1 all’85’ con una bella azione personale che regala i tre punti ai siciliani.