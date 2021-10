Gelbison da capogiro, Portici al tappeto

GELBISON-PORTICI 1-0 (pt 0-0)

GELBISON: D’Agostino, Pipolo, Gonzalez, Uliano, Gagliardi, Conti, Oggiano, La Gamba, La Vardera, Ferrara, D’Angelo. All: Esposito.

PORTICI: Shaper, Izzo, Russo, Calvanese, Riccio, Maranzino, Scala, Stallone, Sibilio, Castagna, Manfrellotti. All: Sarnataro.

RETI: 57’ rig. Uliano.

Prima frazione con pochi sussulti con squadre attendiste. Al 9′ una conclusione di Gagliardi, servito da Uliano, con palla alta sulla traversa. Il Portici tiene bene il campo ma al 21′ La Vardera, per i cilentani, si presenta solo davanti al portiere calciando però alto sopra la trasversale. Gli ospiti cercano il sussulto al 39′ con Manfrellotti disinnescato però dalla retroguardia vallese mentre poco dopo Conti sparacchia dalla distanza sul fondo. Al 43′ da un calcio d’angolo per il Portici il colpo di testa di Calvanese si spegne fuori di poco mentre sul fronte opposto una punizione di Gagliardi termina fuori dallo specchio della porta. Nel secondo tempo al primo giro di lancette prova Oggiano a cambiare le sorti del match ma il risultato non si schioda dallo 0-0. Al 51′ corridoio centrale per La Vardera che calcia in maniera potente con Shaper bravo a mettere in angolo, dopo 3’ azione personale di Oggiano che però non è coordinato nella sua battuta a rete. La gara cambia al 57′ quando Graziani, da poco in campo, viene atterrato: dagli undici metri Uliano spiazza il portiere avversario per il vantaggio rossoblù. Dopo il vantaggio la gara torna su ritmi più blandi con il Portici che in rare occasioni si rende pericolosa dalle parti di D’Agostino e la Gelbison a controllare la gara. Termina cosi 1-0 con i ragazzi di Esposito ad allungare ad 8 la striscia positiva di gare in campionato senza sconfitte.