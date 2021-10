La Gelbison acciuffata dal San Luca

SAN LUCA-GELBISON 1-1 (pt 0-0)

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina.

RETI: 66’ Khoris, 82’ Crucitti.

Pareggio per la Gelbison contro un San Luca che ha fatto poco ma ha conquistato un punto importante. Nella prima frazione, su un campo pesante e senza grosse emozioni, è la Gelbison a cercare di fare la partita mentre i padroni di casa provano a ripartire in contropiede. Gli ospiti ci provano con Di Fiore al quarto d’ora e Gagliardi poco dopo la mezz’ora su calcio piazzato ma il punteggio non si sblocca. Al 39′ l’occasione più ghiotta per i cilentani con Khoris che da buona posizione tira sopra la traversa. Il secondo tempo vede il primo squillo del San Luca che al 52’ ci prova con Romeo che però non inquadra lo specchio. La risposta dei vallesi arriva al 61’ con un tiro dalla distanza di Uliano che però non schioda il match dallo 0-0. Al 66’ Khoris gonfiare la rete, e poco dopo la gara dei rossoblù si mette ancora più in discesa visto che il San Luca resta in dieci dopo il rosso rifilato a Ferrante. Khoris al 76’ ha una buona occasione ma la girata in acrobazia della punta termina di poco sul fondo. Il San Luca, un po’ a sorpresa, giunge al pari con Crucitti. Nelle battute conclusive il team calabrese si chiude bene e vano è il tentativo di Frulla giunto in pieno recupero.