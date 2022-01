Il gol di Banegas regala l’impresa alla Cavese

ACIREALE-CAVESE 1-2

ACIREALE: D’Alterio, Cannino (1’ st Russo), De Pace, Cadili, Tumminelli, Lodi, Correnti (40’ st Garetto), Cottone (1’ st Esposito e 40’ st Le Mura), Savanarola, Piccioni, Ricciardo (40’ st Cristiani). All. De Sanzo.

CAVESE: Paduano, Gabrieli, Viscomi, Altobello, Caserta (27’ st Fissore), Aliperta, Palma, Romizi (37’ st Corigliano), Bacio Terracino (27’ st D’Amore), Kone (40’ st Benegas), Diaz (15’ st Carbonaro). All. Troise.

ARBITRO: Silvera di Valdarno.

RETI: 45’ Palma; 15’ st Ricciardo; 45’ st Banegas.

La Cavese soffre ma porta a casa tre punti preziosi a dalla trasferta contro l’Acireale. Padroni di casa che hanno attaccato di più, e che avrebbero meritato. Ma la Cavese è stata più fredda, più cinica, e nonostante gli attacchi avversari passano per primo in vantaggio con la rete annullata a Diaz nel primo questo d’ora. Prova e riprova, l’Acireale sfiora solo la rete, e così al ci pensa Palma a sbloccare la gara sul finire del primo tempo. I locali riescono a trovare la via della rete nella ripresa, quando Ricciardo pareggia. La Cavese rimane anche in dieci per via della doppia ammonizione di Altobelli, e allora si chiude lasciando il pallino del gioco all’Acireale. Nonostante l’assedio siciliano, la Cavese approfitta di un contropiede in pieno recupero e con il neo arrivato, nonché neo entrato Banegas, trova il gol della vittoria, tra le proteste degli avversari che volevano un fallo ad inizio azione.