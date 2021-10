Un gol per tempo bastano alla Nocerina

NOCERINA-NARDO’ 2-0 (pt 1-0)

NOCERINA: Pitarresi, Bruno, Cason, Garofalo, Donida, Vecchione, Cuomo (34’ Menichino), Esposito, Palmieri (69’ Mancino), Talamo (83’ Simonetti), Dammacco (66’ Bovo). All. Cavallaro.

NARDO’: Petrarca, De Giorgi, Mengoli, Van Ransbeek (69’ Puntoniere), Cancelli (85’ Valzano), Cristaldi, Cavaliere (75’ Masetti), Porcaro, Mancarella (86’ Mariano), Alfarano (83’ Morleo), Dorini. All. De Icco.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

RETI: 14’ rig. Dammacco, 90’ Simonetti.

Turno infrasettimanale per la Nocerina che ospita il Nardò e al 14’ passa con un’azione da manuale. Triangolazione, Palmieri, Donida, Talamo, che scarica nuovamente su Donida. Alfarano nel tentativo di anticiparlo commette fallo. Rigore ineccepibile. Dal dischetto Dammacco insacca per il vantaggio molosso. Al 21’ corta respinta della difesa ospite, palla a Palmieri che dal limite incrocia il tiro che però si spegne di poco fuori. Al 34’ occasionissima per la Nocerina. Donida lancia il solo Dammacco in profondità. L’attaccante pugliese si presenta solo davanti al portiere ospite. Prova a saltarlo ma la sua giocata non è felice e Petrarca fa sua la sfera. 5’ dopo pimo tiro del Nardò verso la porta della Nocerina. Van Ransbeeck dal limite ma Pitarresi si distende e blocca. Al 53’ angolo ospite, Cristaldi impatta di testa ma la palla finisce di poco fuori. 2’ dopo Pitarresi in volo mette in angolo un tentativo di Mengoli dalla distanza. Al 72’ Nardò vicino al pari. Puntoniere di testa su cross dalla destra, palla alta. All’85’ ancora Nardò vicino al gol. Da angolo di Mancarella, De Giorgi di testa da ottima posizione mette di poco fuori. Al 90’ la Nocerina finalmente chiude la gara. Simonetti, da poco subentrato a Talamo, si invola verso la porta avversaria e dopo aver saltato 2 avversari con un diagonale trafigge l’incolpevole Petrarca.